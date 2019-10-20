Periler evinde mutlu

Büyükşehir Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL 4. haftasında Mardin Büyükşehir Başakspor takımını 71-58 mağlup etti.



Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü 4. hafta mücadelesinde Mardin Büyükşehir Başakspor'u konuk etti. Şahin Başol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya iyi başlayan taraf konuk ekip Mardin Büyükşehir Başakspor oldu. Bursa ekibi maçın hemen başında Gizem Uca'nın elinden bulduğu üç sayı ile öne geçse de konuk ekip üst üste bulduğu sayılarla maçta 17-14 üstünlük kurdu. Pota altında Jatarie White ve dışarıdan Gülcan Aydoğmuş ile üstünlük sağlayan yeşil-beyazlılar ilk çeyreği 28-22 önde geçti.



İkinci çeyrekte oyun disiplininden kopmayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü çeyreğin bitimine 4 dakika kala farkı 41-24 ile farkı 17 sayıya çıkardı. Kalan dakikalarda rakibin bulduğu 9 sayıya karşılık 3 sayı üreten yeşil-beyazlılara soyunma odasına 44-33 önde girdi. Maçın üçüncü periyodunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü hücumları sonlandırmakta zorlandı. Mardin temsilcisinin bulduğu 19 sayıya karşı 15 sayı üreten yeşil-beyazlılar bu periyodu 59-52 önde geçti. Maçın son periyodunda savunmada etkili olan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, rakibine öne geçme şansı tanımadı ve maçtan 71-58 galibiyetle ayrıldı.



Oynadığı 4 karşılaşmadan 3 galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, TKBL 5.haftasında Nesibe Aydın takımına konuk olacak. 25 Ekim Cuma günü Ankara TOBB ETÜ Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. - BURSA