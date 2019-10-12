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Periler kayıpsız geçti

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2. Haftası'nda evinde ağırladığı Edremit Belediye Gürespor takımını 66-53 mağlup etti.

Periler kayıpsız geçti, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesporkulübü, TKBL 2. Haftası'nda evinde ağırladığı Edremit Belediye Gürespor takımını 66-53 mağlup etti.


Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Büyükşehir Belediyespor, 2. hafta mücadelesinde Edremit Belediye Gürespor ile karşılaştı. Şahin Başol Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi'nde oynanan maça iyi başlayan yeşil-beyazlılar, ilk 3 dakikada 7-0 öne geçti. Edremit Belediye Güre takımı ilk çeyreğin bitimine 3: 12 dakika kala durumu 11-11 ile eşitlese de yeşil-beyazlılar, Gülşah ve Jatarie'nin sayılarıyla farkı yeniden açtı ve ikinci çeyreğe 15-11 önde girdi. Maçın ikinci çeyreğinde yakaladıkları hücum şanslarını iyi değerlendiren Bursa ekibi, 20-11 ile farkı 9 sayıya çıkardı. Rakibin hızlı hücumlarını alan savunmasıyla kesen Büyükşehir Belediyespor, farkı korurken soyunma odasına 33-24 önde girdi. Kalan sürede oyunun hakimiyetini eline alan Bursa temsilcisi, üçüncü çeyreği 49-39, maçı da 66-53 önde tamamladı.


Bu sonuçla ligin ikinci haftasından da galibiyetle ayrılan Büyükşehir Belediyespor, 4 puan ile liderliğe yükseldi. Yeşil-beyazlılar'daJatarie White 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken; Gülşah Çelebi 13, Harika Eldaş 11, Melike Bakırcıoğlu 8, Ferda Yıldız 7, Gizem Uca 6 ve İlknur Yıldızhan 2 sayı ile galibiyete katkı koydu.


Bursa ekibi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi 3. Haftası'nda Sakarya Yükseliş takımına konuk olacak. 16 Ekim Çarşamba günü Sakarya Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17: 00'da başlayacak. - BURSA

Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Edremit, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 05:24 Kaynak: İHA
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