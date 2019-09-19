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Periler yola çıktı

1 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımı, Federasyon Kupası maçları için yola çıktı.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, 22-28 Eylül tarihlerinde Fethiye'de oynanacak Federasyon Kupası maçları için yola çıktı.Dörderli 4 farklı grupta 16 takımın mücadele ettiği turnuvada yeşil-beyazlıların ilk hedefi gruptan çıkmak.

İlk rakip Botaş Gelişim

Urla Belediyesi, Botaş Gelişim ve Emlak Konut ile birlikte B grubunda yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ilk maçında 22 Eylül Pazar günü saat 18:00'da Botaş Gelişim ile karşılaşacak.İkinci maçında 23 Eylül Pazartesi saat 18:00'da Urla Belediyesi ve üçüncü maçında 24 Eylül Salı günü saat 20:15'te Emlak Konut takımıyla karşılaşacak. Bursa ekibi grupta ilk iki sırayı alması halinde 26 Eylül Perşembe günü çeyrek final maçına çıkacak.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:57 Kaynak: Bültenler
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