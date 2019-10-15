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Perilerden kahvaltı keyfi

1 saat önce

BURSA Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Basketbol takımı, kahvaltıda bir araya geldi.

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Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynadığı iki resmi karşılaşmadan da galibiyetle ayrılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü kahvaltıda bir araya geldi. Etkinliğe sporcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyeleri Dergah Alkan ve Yunus Emre Gelen katıldı.

Üst üste alınan iki galibiyetle Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ne iyi başladıklarını belirten yönetim kurulu üyesi Dergah Alkan, hedeflerinin galibiyet serisini sürdürmek olduğunu söyledi. Sporcuların ve teknik heyetin yoğun bir program içerisinde çalıştığının da altını çizen Alkan, "Lige deplasmanda aldığımız Botaş Gelişim galibiyetiyle başladık. Son olarak evimizde Edremit Belediye Gürespor'u mağlup etmeyi başardık. İki önemli galibiyet aldık. Şimdi Çarşamba günü yine deplasmanda Sakarya Yükseliş takımıyla mücadele edeceğiz. Oradan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'ın spora olan desteği zaten herkes tarafından biliniyor. Kendisi takımımızı yakından takip ediyor ve bu konuda bizi destekliyor. Bugün yöneticilerimizden Gökhan Dinçer'in işletmesini yaptığı restoranda oyuncularımız ve teknik ekibimizle bir araya geldik.Onlar zaten yoğun bir tempoda çalışıyorlar. Bu tür etkinlikler oyuncularımız için moral oluyor. Sadece sahada değil dışarda da bir takım olmamız lazım. Takımdaşlığı güçlendirmek ve oyuncuların kaynaşmasını hızlandırmak adına bunun gibi etkinlikleri devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.

Yönetim kurulu üyesi Gökhan Dinçer ise "Kazanmak ve kaybetmek sporun doğasında var. Onların elde ettiği galibiyetler bizi mutlu etti. Bu galibiyetler artarak devam edecektir. Önemli olan onların moral ve motivasyonlarının, özgüvenlerinin yüksek olması. Bunda bizim bir payımız varsa ne mutlu bize" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Türkiye, Dergah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 09:43 Kaynak: Bültenler
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