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Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir: "Tereddüt etmeyin, aşı olun" - Son Dakika

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir: "Tereddüt etmeyin, aşı olun"

29.09.2021 08:52
Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir:

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, özellikle bebeklerine zarar verebileceği gerekçesi ile Covid-19 aşısı yaptırmayan gebelere tereddüt etmeyin, aşı olun çağrısı yaptı.

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir, özellikle bebeklerine zarar verebileceği gerekçesi ile Covid-19 aşısı yaptırmayan gebelere tereddüt etmeyin, aşı olun çağrısı yaptı. Gebeliğinde aşı yaptırmayanların lohusalık dönemlerinde de aşı olabileceklerini belirten Prof. Dr. Demir, "Aşılama, Covid-19'un hamilelikte yoğun bakıma kabul, anne ölümü, erken doğum ve erken doğumun bebeğinizde neden olduğu hayati risklerden korunmanın en iyi yoludur" ifadelerini kullandı.

İzmir Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum, riskli gebelik uzmanı, Prof. Dr. Demir, başkanlığını yaptığı Türkiye Maternal- Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği olarak korona aşısı konusunda gebelere yönelik bir rehber hazırladıklarını söyledi. Bu rehberle anne adaylarının endişelerine son verip aşı olmalarını sağlamak istediklerini belirten Prof. Dr. Demir, "Hastanemize başvuran anne adaylarına neden aşı olmaları gerektiğini anlatıyoruz. Tereddütlerinden kurtulan gebelerimizin en az yüzde 80-85'i güvenle aşı oluyor. Ancak kendisi ve bebeği açısından riskli olacağı düşüncesiyle aşıdan kaçanları bilgilendirmek ve endişelerini gidermek görevimiz" diye konuştu.

KENDİNİZİ VE BEBEĞİNİZİ DÜŞÜNÜN

Covid-19 enfeksiyonu ile gelişen pnömoni, oksijen ihtiyacı, yoğun bakım ünitesine kabul, mekanik solunum ve ölümün hamile olmayan kadınlara kıyasla hamilelikte daha yüksek risk ile ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Demir şunları söyledi:

"Gebe kadınlarda Covid-19 nedeni ile ölüm oranları binde 4 ile yüzde 2 arasında değişmektedir. Bu oran gebe olmayan kadınlara göre yüzde 70 daha yüksektir. Korona virüsü enfeksiyonu olan kadınlarda düşük yapma riski artmış gibi görünmemektedir. Erken doğum ve perinatal ölümle ilgili kanıtlar çelişkilidir ancak bu riskler genellikle yalnızca semptomatik, hastanede yatan korona virüsü hastası kadınlarda daha yüksektir. Korona virüsün anneden fetüse veya yeni doğana bulaşması olarak tanımlanan vertikal geçiş riski ortalama yüzde 3.2 olarak bulunmuştur."

"AŞILAMA, HAYATİ RİSKLERİ AZALTMANIN EN İYİ YOLUDUR"

Sağlık Bakanlığı tarafından hamileler için Pfizer-BioNtech mRNA aşısı ile Sinovac İnaktif virüs aşısının onaylandığını vurgulayan Prof. Dr. Demir, "Türkiye'de kullanmakta olduğumuz korona aşıları 'canlı' aşılar olmadığı için gebede ya da bebeğinde Covid-19 enfeksiyonuna neden olmaz. Bu aşılar gelişmekte olan bir bebeğe ve hamile kadına zararlı olduğu bilinen maddeler içermemektedir. Aşılama, korona virüsünün hamilelikte neden olduğu yoğun bakıma girme oranlarını, anne ölümünü, erken doğum oranlarını ve ayrıca erken doğumun bebeğinizde neden olduğu hayati riskleri azaltmanın en iyi yoludur. Aşılama ile çocuklarınız, yaşlılarınız gibi savunmasız aile üyelerine bulaş riski azalır. Bu aşıların düşük ya da ölü doğum riskini artırmadığı gösterilmiştir" dedi.

"AŞIDAN SONRA HAMİLELİKTEN KAÇINMALARINA GEREK YOK"

Prof. Dr. Demir, hamile kadınların Covid-19 aşısı yaptırdıklarında, hamile olmayanlara benzer şekilde korona virüsüne karşı antikor oluşturduklarını ifade etti. Bu antikorların hamilelik sırasında bebeği de bu virüse karşı koruyacağı anlamına geldiğini kaydeden Prof. Dr. Demir, aşının tüm hamilelik boyunca uygulanabileceğini söyledi. Hamileliğinde aşı yaptırmamış kadınların lohusalık döneminde aşılanabileceğini belirten Demir, "Emziren kadınlara da Covid-19 aşısı öneriyoruz. Hamilelik planlayan kadınların aşıdan sonra hamilelikten kaçınmalarına gerek yoktur. Hamilelikten önce aşı olmak Covid-19 enfeksiyonu ve enfeksiyona bağlı semptom ve olumsuz sağlık sorunlarını önlemeye yardımcı olacaktır. İdeal olarak tüm aşılar tamamlandıktan sonra gebelik planlanmalıdır" diye konuştu.

Perinatoloji uzmanı Prof. Dr. Demir, gebelik ve Covid-19 aşıları ile ilgili rehberin tüm uluslararası kaynaklar taranarak hazırlandığını, https://tmftp.org adresinde bulunan bu rehberde anne adaylarının aradığı tüm cevapları bulabileceğini sözlerine ekledi.

-İHA-

Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir: Tereddüt etmeyin, aşı olun

COVIRAN Bereket, Namık Demir, Koronavirüs, Gebelik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Namık Demir: 'Tereddüt etmeyin, aşı olun' - Son Dakika


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