Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Şimşek'in açıklamaları Babacan ve Davutoğlu'nun programı - Son Dakika
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Şimşek'in açıklamaları Babacan ve Davutoğlu'nun programı

07.06.2023 21:21

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan ve Aydınlık Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Nadir Temeloğlu'nun sorularını yanıtladı. Perinçek, Mehmet Şimşek'in açıklamalarının Babacan ve Davutoğlu'nun programı olduğunu belirtti ve Şimşek'in mandacıların programını açıkladığını söyledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve getirilmesiyle birlikte yeni dönemde uygulanacak ekonomi politikaları hakkında konuştu. Perinçek konu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ BORCA BATIRAN SİSTEMİ TEKRAR UYGULAYACAK"

Şimşek'in devir teslim töreninde yaptığı " Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır" açıklamayla ilgili konuşan Perinçek, "Mehmet Şimşek dünya emperyalist, kapitalist, finans merkezlerinin koyduğu normlar, kurallar içerisinde ve onların insanlığa ve dünyaya dayattığı sisteme döneceğim diyor. Sonuç itibariyle Sayın Babacan'ın Türkiye'de uygulamış olduğu, Abdullah Gül'ün uygulamış olduğu ve 2016-2017 yıllarına kadar da AK Parti hükümetinin uygulamış olduğu; Turgut Özal'ın 1980'de getirdiği 'Dünya ekonomisiyle entegrasyon' başlığı altında Türkiye'ye getirdiği program... 'Türkiye'yi 500 milyar dolar borca batıran programı ben tekrar uygulayacağım' demek bu." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANDI AMA PROGRAM BABACAN'LA DAVUTOĞLU'NUN"

Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: "'Uluslararası normlara uyacağız, rasyonelliğe döneceğiz, makro ekonomik istikrarı sağlayacağız, Makro makro finansal istikrarı sağlayacağız, vergiyi tabana yayacağız' ifadeleri Sayın Babacan'ın ve Sayın Ahmet Davutoğlu'nun programı. Sayın Tayyip Erdoğan seçimi kazandı ama program Babacan'la ve Davutoğlu'nun programı oldu. Dünya Finans Merkezi'nde. Yani demek ki Sn. Tayyip Erdoğan da Davutoğlu ve Babacan'ın programına döndü. Mehmet Şimşek'le o programa dönmüş oluyor.

"MEHMET ŞİMŞEK MANDACILARIN ALASI"

Mehmet Şimşek mandacıların alası. Bir ön yargımız yoktu. Mehmet Şimşek'in açıkladığı program mandacıların programı. Uluslararası normlara uyacağız. Bu mandacılık. ABD'nin ve Dünya Finans Merkezi'nin koyduğu kurallara uyacağız"

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Bakanlık sonrası ilk paylaşımını yapan Mehmet Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır Bakanlık sonrası ilk paylaşımını yapan Mehmet Şimşek: Acil önceliğimiz, ekibimizi güçlendirmek ve güvenilir bir program tasarlamaktır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek: Şimşek'in açıklamaları Babacan ve Davutoğlu'nun programı - Son Dakika


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