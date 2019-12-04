Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye'nin bir üretim devriminin eşiğinde olduğunu söyledi.

Perinçek, partisinin il teşkilatınca bir düğün salonunda düzenlenen "Üretim Devrimi Kurultayı"nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir ekonomik dar boğazda olduğunu ileri sürerek, buraya 1980'lerdeki yanlış politikalarla gelindiğini, üreticinin Türkiye'nin sırtındaki kambur olarak görülüp ülkenin bugün borç batağına sürüklendiğini kaydetti.

Buradan nasıl çıkılacağının konuşulması gerektiğini vurgulayan Perinçek, şöyle devam etti:

"Türk üreticisiyle milletimizle devlet-millet birliği ile buradan çıkacağız. Türkiye, bir üretim devriminin eşiğine geldi. Önümüzde bir üretim devrimi var. Onlar üreticiyi, köylüyü kambur ilan etmişti. Biz de şimdi üreticiyi, köylüyü baş tacı ilan ediyoruz. Türkiye, bir üretim seferberliği ile milletin bütün kaynaklarını harekete geçirerek bir çözüm üretecek. Türkiye bir üretim devriminin eşiğinde. O bakımdan üreticilerimiz, tarihi bir rol oynayacaklar. Denizli tabii burada lokomotif illerimizden biri. Denizli bir üretici kenti. Sanayicisiyle çiftçisiyle turizmcisiyle Denizli üretim devriminin önderlerinden. Denizli'nin üreticilerine çok büyük iş düşüyor. Buraya Denizli'yi ateşlemeye geldik."

Türkiye'nin büyük bir başarıyla buradan çıkacağını ifade eden Perinçek, "İyimseriz, karamsarlık yanlış. Pes etmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Buradan aynı Ergenekon'da nasıl demirci önderliğinde Türk kavmi o dağları demirleri eriterek, yararak çıktı. Şimdi Türkiye yine öyle bir noktada. Yani yeni bir Ergenekon, dağları yarıp çıkma noktasında. Onun için milletimize umut aşılıyoruz." dedi.

"Alman devletini akla davet ediyoruz"

Almanya'nın resmi devlet televizyonunun 4 gün önce bir yayın yaparak Atatürk döneminde Alevilere ve Kürtlere katliam yapıldığını iddia ettiğini ifade eden Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, Alman devletinin maalesef Türkiye'ye karşı çok büyük bir yanlışı ve düşmanca bir tutum. Alman devletini akla davet ediyoruz. Atatürk'ü suçlayarak Almanya nereye varacak? Almanya kendi ayaklarına kurşun sıkmaktadır. Biz Atatürk önderliğinde modern, çağdaş bir toplum kurmak için, Orta Çağ'ı temizlemek için elimizden geleni yaptık. Bugün nasıl PKK'yı hendeklere gömdük, Atatürk de o zaman bölücülüğü, aşiretçiliği hendeklere gömdü. Nasıl biz bugün FETÖ'yü devlet kuvvetiyle bastırdık ve tasfiye ettik. Atatürk de çağdaş, demokratik, özgür bir Türkiye kurmak için aynı şekilde o zamanki FETÖ'yü, o zamanki PKK'yı bastırdı ve hendeklere gömdü."