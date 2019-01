Perinçek: Türkiye Ekonomik Krizden Üretim Devrimiyle Çıkacak

İZMİR'de, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 'in katılımıyla 'Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı' düzenlendi. Türkiye 'nin içinde bulunduğu ekonomik süreç ile ilgili açıklama yapan Perinçek, "Türkiye ekonomik krizden büyük bir üretim devrimiyle çıkacak" dedi. İzmir 'deki bir otelde 'Ekonomik Krize Çözüm Kurultayı' düzenlendi. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in de konuşmacı olduğu kurultayda, Ekonomist Enis Usluoğlu, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Çağatay Özcan Kokulu ve Ege Bölgesi Saniyi Odası(EBSO) Meclis Üyesi Ergin Erdinç, Türkiye ekonomisini değerlendirdi. Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik süreç ile ilgili konuşan, Türkiye'nin yaklaşık 60-70 milyar dolarlık dış ticaret açığı olduğunu söyleyen Doğu Perinçek, "Türkiye'deki öyle bir yere gelmiştir ki, böyle devam etmesi mümkün değil. Borçlu bir millet olduk. İşçi , çiftçi, sanayici memur hepimiz borçluyuz. Üretim çarkının bu şekilde devam etmesi mümkün değil. Türkiye büyük bir kararın eşiğine gelmiştir. Böyle gitmez. Bu sistemin bittiğini, iflas ettiğini, çöktüğünü ifade ediyoruz ama yeni bir sistem gelecek. Türkiye büyük bir kararın, büyük bir çözümün, bir devrimin eşiğine gelmiştir. Türkiye buradan bir çözümle büyük bir üretim devrimiyle çıkacak. Peki buraya nasıl geldik? 1980'de dünya ekonomisi ile bütünleşme adı altında borçlanma ekonomisi dediğimiz sistemle buraya geldik. Sonrasında 12 Eylül askeri rejimi Türkiye'yi buraya getirdi. 80 öncesinde her şeye rağmen Atatürk devriminin kurduğu karma ekonomi, devam ediyordu. Ama 1980 sonrasında Türkiye'nin içine girdiği süreçte bir karşı devrim yaşandı. Üreticiler kambur ilan edildi. Karşı devrimle birlikte Türkiye'nin iktidar yapısında da çok önemli değişiklikler oldu. Ekonomi, sıcak para komisyoncuları, dolar borsa vurguncuları, tarikat yancıları, faizciler bunların birlikte olduğu bir sistem haline geldi. Bu sistemde büyük sanayici ve tüccar da aşağılara doğru itildi. Üretimin değer kaybettiği bir süreç yaşadık. Önümüzdeki çözümün baş sloganı 'Üretici baş tacıdır' olacak. Kambur olan üreticiyi, baş tacı yapacağız. Üretimi arttırmaya, büyütmeye yarayan her şey doğrudur. Üretime pranga vuran her siyasette her karar yanlıştır. Türkiye'nin sorunlarının çözümü buradan başlayacak" diye konuştu.'BU TABLODAN ÇIKIŞ ÜRETİM EKONOMİSİ İLE MÜMKÜNDÜR'2014 yılından 2018'e reel sektör borcunun arttığını dile getiren ekonomist Enis Musluoğlu da, "Halen Türkiye'de 26.5 milyon kişi 428 milyar bir borç altında. Hane halkı borçlarının varlıklarına oranı yüzde 55.6'nın üzerinde gözükmektedir. Türkiye bundan 15 yıl önce tasarruf eğrisi en yüksek ülkelerden biriyken, bu duruma gelmiştir. Emperyalist yaklaşımlar ve tüketimin insanlarda bir kültür erozyonuna yol açtığı görülmektedir. İnsanlarımız AVM'lerde hafta sonu faaliyet göstererek, bir sosyal statü atlamayı hedeflemektedir. Bu da tüketim teorisinin insanlar üzerindeki erozyonunun örneğidir. Bu tablodan çıkış üretim ekonomisi ile mümkündür. Türkiye, Cumhuriyetin ilk kurulduğu dönemlerde bunu gerçekleştirmiş bir ülkedir" dedi.Ergin Erdinç ise Türkiye ekonomisinin güçlenmesi adına 3 farklı çözüm önerisi sunarak, bunların nitelikli insan kaynağına sahip olmak, kamu gelirlerinin arttırılması, Demir İpek Yolu 'ndan Çandarlı Limanı'na demiryolu bağlantısı yapılması olduğunu söyledi. - İzmir