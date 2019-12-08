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Son Dakika Güncel Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok (2) - Son Dakika

Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok (2)

6 saat önce

'TÜRKİYE'DE ARTIK ABD'NİN BORUSU ÖTMÜYOR'Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de partisi tarafından, Konak'ta bir otelde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı.

Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok (2), System.String[]

'TÜRKİYE'DE ARTIK ABD'NİN BORUSU ÖTMÜYOR'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de partisi tarafından, Konak'ta bir otelde düzenlenen Üretim Devrimi Kurultayı'na katıldı. Kurultay'ın açılış konuşmasını yapan Doğru Perinçek, Türkiye'de artık ABD'nin borusunun ötmediğini söyledi. Doğru Perinçek, "Türkiye, Atlantik sisteminden ayrılıyor ve Avrasya iklimine yerleşiyor. Eskiden hükümetler gider, Amerika'dan icazet alırdı, ruhsat alırdı. Şimdi bakıyoruz, Türkiye Amerika'ya kafa tutan hükümetler dönemine girdi. 'Amerika'dan bana izin gelsin, Amerika beni desteklesin.' Bu projeler Türkiye'nin önünde yok" dedi.

'MODERN TARIMDAN VAZGEÇEMEYİZ'

Son yıllarda organik tarım konusunun gündemde olduğunu anlatan Doğru Perinçek, "Organik tarımı biraz eşelediğimiz zaman, modern tarımı reddeden bir anlayış ile karşılaşıyoruz. Aç kalırız. Çin de, Hindistan da aç kalır. Hibrit tohum kullanmayacağız. Neden kullanmayacağız? Hibrit tohum kanser yapar. Yanlış bunlar. Bu tohumdan kimse kanser falan olmaz. Türk tarımını çökermek için dışardan estirilen rüzgarlar. Bahçenizde yapın. Biz de gelir misafir oluruz, bahçenizde yaptığınız organik tarım ürünlerini hep birlikte yeriz. Ama Türkiye'yi doyuramayız. Modern tarımdan vazgeçemeyiz. Biz melez tohum, hibrit tohum karşıtı değiliz. Ama bunu Türkiye'de üretelim. Tohum için yabancı tekellere kaynaklarımızı tahsis etmeyelim" diye konuştu.


Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Konak, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:29 Kaynak: DHA
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