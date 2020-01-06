Periyodik muayene müracaatı duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Periyodik muayene müracaatı duyurusu - Son Dakika

Periyodik muayene müracaatı duyurusu

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından periyodik muayene müracaatlarının son başvuru tarihinin 28 Şubat 2020 Cuma günü olduğu bildirildi.

Periyodik muayene müracaatı duyurusu, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından periyodik muayene müracaatlarının son başvuru tarihinin 28 Şubat 2020 Cuma günü olduğu bildirildi.


Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanması, muayenesi ve damgalanması işlemleri çerçevesinde, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara idari para cezası uygulanacağı belirtildi.


28 Şubat Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruların yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Akaryakıt sayaçları, LPG sayaçları, CNG (doğalgaz) sayaçları, akaryakıt hacim ölçekleri, motorlu taşıt lastiklerinin hava basıncı ölçümünde kullanılan cihazlar, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, maksimum kapasitesi 2 bin kilogram üzerinde olan otomatik olmayan tartı aletleri ile aks kantarlarının; periyodik muayene müracaatları Türk Standartları Enstitüsüne (https://basvuruportal.tse.org.tr) yapılacaktır. Otomatik tartı aletleri, I. ve II. sınıf otomatik olmayan (hassas) elektronik ve mekanik tartı aletleri ile tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar olan III. ve IV. sınıf elektronik tartı aletleri için yetkili muayene servislerine (Her kullanıcı kendi ilinde hizmet veren yetkili muayene servislerine başvuru yapabilir) yapılacaktır.


Tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan ve belediyelerce tespit edilecek yer ve günlerde kurulan, üretici ve pazarcılar tarafından malların doğrudan tüketicilere perakende olarak satıldığı açık veya kapalı pazar yerlerinde kullanılan III. ve IV. sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri ile, bu yerler dışında; yay ve elektronik tertibatı bulunmayan, tartım kapasitesi 2 bin kilogram ve altında olan mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar ve ibreli teraziler için ilgili belediye grup merkezi ölçüler ve ayar memurluğuna periyodik muayene başvurularını yapılacaktır. Isı sayacı kullanıcıları periyodik muayene başvurularını yetkili muayene servislerine yapacaklardır. Damga süresi dolmuş ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılmadan kullanılması yasaktır. Damgalanmamış, damga süresi geçmiş ve damgaları iptal edilmiş, damgası kopmuş, bozulmuş ölçü ve ölçü aletlerini kullananlara; 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c maddesine göre idari para cezası uygulanacaktır. Ölçü ve ölçü aletleri kullanıcılarının ileride mağdur duruma düşmemeleri bakımından periyodik muayene müracaatlarını ilgili kurum ve kuruluşlara en geç 28 Şubat 2020 cuma günü mesai bitimine kadar yapmaları gerekmektedir." - KARABÜK

28 Şubat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:59 Kaynak: İHA
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