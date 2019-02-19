Perküsyon'un Kalbi İTÜ'de Atacak

Müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine has geliştirdiği perküsyon teknikleri ile dünyanın birçok ülkesinde sahne aldı. Solo performanslarının yanı sıra, Dünyaca ünlü isimlerle de ortak çalışmalaryürüten Mısırlı Ahmet, Serkan Polat organizasyonu ile ücretsiz olarak, halka açık gerçekleştirilecek atölye çalışmasında müzikseverlerle buluşacak.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölye; 21 Şubat Perşembe günü, saat 15.00'da müzikseverlerle buluşacak…