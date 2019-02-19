Perküsyon'un Kalbi İTÜ'de Atacak
1 saat önce
Dünyaca ünlü Perküsyon Ustası Mısırlı Ahmet, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda müzikseverlerle buluşuyor…
Müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine has geliştirdiği perküsyon teknikleri ile dünyanın birçok ülkesinde sahne aldı. Solo performanslarının yanı sıra, Dünyaca ünlü isimlerle de ortak çalışmalaryürüten Mısırlı Ahmet, Serkan Polat organizasyonu ile ücretsiz olarak, halka açık gerçekleştirilecek atölye çalışmasında müzikseverlerle buluşacak.
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölye; 21 Şubat Perşembe günü, saat 15.00'da müzikseverlerle buluşacak…
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:39 Kaynak: Bültenler
DSP'nin İstanbul Adayı Muammer Aydın Oldu
Son Dakika! Adı CHP ve İYİ Parti ile Anılan Eski AK Partili İdris Naim Şahin, Saadet Partisi'nden Ordu Adayı Oldu
Binali Yıldırım: Yavaş Konuşurum Soyadım Gibi İş Yaparım
CHP Seçim Otobüsü, Tanzim Çadırı Önünde Barış Manço'nun "Domates, Biber, Patlıcan" Şarkısını Çaldı