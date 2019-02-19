Son Dakika Haberleri: Perküsyon'un Kalbi İTÜ'de Atacak

Perküsyon'un Kalbi İTÜ'de Atacak

1 saat önce

Dünyaca ünlü Perküsyon Ustası Mısırlı Ahmet, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda müzikseverlerle buluşuyor…

Perküsyon'un Kalbi İTÜ'de Atacak, System.String[]

Müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine has geliştirdiği perküsyon teknikleri ile dünyanın birçok ülkesinde sahne aldı. Solo performanslarının yanı sıra, Dünyaca ünlü isimlerle de ortak çalışmalaryürüten Mısırlı Ahmet, Serkan Polat organizasyonu ile ücretsiz olarak, halka açık gerçekleştirilecek atölye çalışmasında müzikseverlerle buluşacak.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan atölye; 21 Şubat Perşembe günü, saat 15.00'da müzikseverlerle buluşacak…

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:39 Kaynak: Bültenler

Mısırlı Ahmet, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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