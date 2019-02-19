Son Dakika Haberleri: Perküsyonun Kalbi İTÜ'de Atacak

Perküsyonun Kalbi İTÜ'de Atacak

1 saat önce

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarınca "Mısırlı Ahmet Perküsyon Atölyesi" gerçekleştirilecek.

Perküsyonun Kalbi İTÜ'de Atacak, System.String[]
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarınca "Mısırlı Ahmet Perküsyon Atölyesi" gerçekleştirilecek.

İTÜ Maçka Yerleşkesi Bised Performans Salonu'nda düzenlenecek etkinlik, 21 Şubat'ta saat 15.00'te müzikseverlerle buluşacak.

Halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek atölye çalışmasında, müzik çalışmalarını uzun yıllar Mısır'da sürdüğü için Mısırlı Ahmet olarak bilinen usta müzisyen, kendine özgü perküsyon teknikleriyle sahne alacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:14 Kaynak: AA

Mısırlı Ahmet, İstanbul Teknik Üniversitesi, Güncel
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