"Perma" erkekler arasında oldukça popüler bir model oldu

Hasan Hüseyin Yılmaz: "Perma 3 ay kalıcı bir işlem"

ESKİŞEHİR Kolay kullanımından dolayı genellikle yaz aylarında erkekler tarafından perma modelinin tercih edildiğini belirten saç tasarımcısı ve kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, "Şekillendirici kullanmadan daha rahat bir şekilde kullanmak için perma tercih ediliyor. Perma 3 ay kalıcı bir işlem" dedi.

Yaz mevsiminde etkili olan sıcak havayla birlikte erkekler de farklı saç kesimleri ve modellerine yöneliyor. Son zamanlarda ise trend olan modellerin başında 'perma' geliyor. Saça kolaylıkça şekil vermek isteyenler veya saçı taramak için vakti olmayanlar permayı tercih ediyor. Eskişehir'de Saloon HY isimli işletmesiyle hizmet veren saç tasarımcısı ve kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, permanın 3 ay kalıcılığı olduğunu söyleyerek, erkekler arasında oldukça popüler bir model olduğunu dile getiriyor.

"Talep oldukça fazla çünkü insanlar yaz mevsiminde saçlarını kolayca şekillendirmek ve taramamak istiyor"

Perma işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Yılmaz, "Yaz mevsimlerinde genellikle perma tercih ediliyor. Çünkü denizler tuzlu olduğu için düz saçlar kolaylıkla yıpranıyor. Şekillendirici kullanmadan daha rahat bir şekilde kullanmak için perma tercih ediliyor. Perma 3 ay kalıcı bir işlem. Saça tuz yüklüyoruz ve sabit bir şekilde 3 ay kalabilmesi için bigudilerle sarıyoruz. Saçı protein ve nemden ayırıyor, tuz yüklüyoruz. Protein ve nemli bakımlar kullanıldığı sürece, aynı zamanda argan yağlı, sülfatsız ve parabensiz şampuan kullanıldığı sürece bir sıkıntı olmuyor. Bir taraftan yıpratıyoruz, bir taraftan da düzeltiyoruz. Talep oldukça fazla çünkü insanlar yaz mevsiminde saçlarını kolayca şekillendirmek ve taramamak istiyor" dedi.