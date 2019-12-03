"Peroş'un Takıları Sergisi" Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te 2 yıl takı tasarım eğitimi aldıktan sonra yüzlerce tasarım yapan Perihan Ertekin'in takılarından oluşan sergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı.



Özel bir şirketten emekli olduktan sonra Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl el sanatları eğitimi alan ve hemen ardından İSMEK'te de 2 yıl takı tasarım okuyan Ertekin'in yaptığı takılar, meraklıları için sergilendi. Birbirinden farklı malzemeler kullanılarak yapılan el emeği göz nuru takılara Kartallı vatandaşlar da ilgi gösterdi. Hobi olarak başladığı takı tasarımında çıtayı yükselten Perihan Ertekin'in "Peroş'un Takıları" adlı sergisi, 08 Aralık 2019 tarihine kadar Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilenecek. - İSTANBUL