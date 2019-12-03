Son Dakika Haberleri: "Peroş'un Takıları Sergisi" Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı
Son Dakika Güncel 'Peroş'un Takıları Sergisi' Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı - Son Dakika

"Peroş'un Takıları Sergisi" Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı

6 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te 2 yıl takı tasarım eğitimi aldıktan sonra yüzlerce tasarım yapan Perihan Ertekin'in takılarından oluşan sergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İSMEK'te 2 yıl takı tasarım eğitimi aldıktan sonra yüzlerce tasarım yapan Perihan Ertekin'in takılarından oluşan sergi, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı.


Özel bir şirketten emekli olduktan sonra Kartal Halk Eğitim Merkezi'nde 3 yıl el sanatları eğitimi alan ve hemen ardından İSMEK'te de 2 yıl takı tasarım okuyan Ertekin'in yaptığı takılar, meraklıları için sergilendi. Birbirinden farklı malzemeler kullanılarak yapılan el emeği göz nuru takılara Kartallı vatandaşlar da ilgi gösterdi. Hobi olarak başladığı takı tasarımında çıtayı yükselten Perihan Ertekin'in "Peroş'un Takıları" adlı sergisi, 08 Aralık 2019 tarihine kadar Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda sergilenecek. - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hasan Ali Yücel, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da büyük coşkuyla karşılandı
İBB, Şile'nin ünlü sahili Kumbaba'daki parkı satıyor Farklı inançlara mensup 50 din görevlisi İBB'de göreve başladı Adana'daki cinayet ve intiharın arkasından yasak aşk çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Peroş'un Takıları Sergisi" Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]