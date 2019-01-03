Perpa Durağı'nda Yolcuya Çarpan Metrobüs Şoförü, İfadesi Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü.
1 saat önce
IHAAW090043-ASA/03-01-2019- Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
IHAAW090043-ASA/03-01-2019
- Perpa
Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 03.01.2019 09: 00: 43 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:06 Kaynak: İHA
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