Son Dakika Haberleri: Perpa Durağı'nda Yolcuya Çarpan Metrobüs Şoförü, İfadesi Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü.

Perpa Durağı'nda Yolcuya Çarpan Metrobüs Şoförü, İfadesi Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü.

1 saat önce

IHAAW090043-ASA/03-01-2019- Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Perpa Durağı'nda Yolcuya Çarpan Metrobüs Şoförü, İfadesi Alınmak Üzere Polis Merkezine Götürüldü., System.String[]
IHAAW090043-ASA/03-01-2019

- Perpa Durağı'nda yolcuya çarpan metrobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 03.01.2019 09: 00: 43 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:06 Kaynak: İHA

Perpa, Polis, 3. Sayfa
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