Son Dakika Haberleri: Perpa Metrobüs Durağında, Metrobüs Bir Vatandaşa Çarptı

Perpa Metrobüs Durağında, Metrobüs Bir Vatandaşa Çarptı

1 saat önce

Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Perpa Metrobüs Durağında, Metrobüs Bir Vatandaşa Çarptı, System.String[]

VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:47 Kaynak: İHA

Perpa, 3. Sayfa
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