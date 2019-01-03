Perpa Metrobüs Durağında, Metrobüs Bir Vatandaşa Çarptı
1 saat önce
Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekiplerinin kalp masajı yaptığı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI
Perpa metrobüs durağında, metrobüs bir vatandaşa çarptı. Sağlık ekipleri vatandaşa kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:47 Kaynak: İHA
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