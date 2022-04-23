Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

23.04.2022 11:15

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da coşkuyla kutlanıyor. İstanbul Sancaktepe'de Perran Sarıtaş İlkokulu ve Ortaokulu'nda da öğrenciler 23 Nisan'a özel hazırladıkları gösterilerle hem öğretmenlerinden hem de velilerden tam not aldı.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır evlerde ve kısıtlı etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu, salgının etkisini azaltmasıyla yeniden sokaklara taştı. Birçok okulda öğrenciler hazırladıkları gösterilerle Mustafa Kemal Atatürk tarafından kendilerine armağan edilen bu bayramı doyasıya kutladı. Bu okullardan biri de Sancaktepe'deki Perran Sarıtaş İlkokulu ve Ortaokulu oldu.

Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

BAYRAMIN TADINI ÇIKARDILAR

Güzel hava eşliğinde bayramın tadını çıkaran öğrenciler, hazırladıkları etkinlikleri coşkuyla sergiledi. Tüm bayramların en özel şekilde kutlandığı okulda miniklerden kimisi dans etti kimisi ise şiir okudu. Dünyada sadece Türkiye'de çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programına, veliler de yoğun ilgi gösterdi.

Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı

"ÇOCUKLARIMIZA İNANCIMIZ TAMDIR"

Çocukların milli ve manevi değerleri bilen; vatanını, milletini, ailesini canı gönülden seven birer birey olarak yetişmeleri için yoğun bir gayret ortaya koyduklarını ifade eden Okul Müdürü Ali Şahin, "Bunun için öğretmen arkadaşlarımızla var gücümüzle mücadele ediyoruz. Zorlu bir pandemi sürecinin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tekrar okullarımızda yer almanın mutluluğu içerisindeyiz" dedi.

Perran Kutman Sarıtaş İlkokulu'nda 23 Nisan coşkuyla kutlandı
Perran Sarıtaş İlkokulu ve Ortaokulu öğretmenleri ve okul müdürü...

Açıklamasının devamında 23 Nisan'ın önemine vurgu yapan Şahin, şöyle devam etti: "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclisimizin açıldığı günü çocuklarımıza bayram olarak armağan ederken, onlara olan güvenini ve sevgisini de ortaya koymuştur. Çocuklarımızın, ülkemizi daha da güçlendirerek, çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak için, sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getireceğine inancımız tamdır."

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23 Nisan, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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