Perre Antik Kenti koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı - Son Dakika

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Perre Antik Kenti koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı
6 saat önce
Adıyaman'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında Perre Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.
Adıyaman'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha fazla yayılmasının önlenmesi kapsamında Perre Antik Kenti ziyaretçilere kapatıldığı bildirildi.
Kentte bulunan başta UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde yer alan Nemrut Dağı, Perre Antik Kenti gibi birçok ören yerlerinin yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Nisan tarihine kadar kapatıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 05:37 Kaynak: AA
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