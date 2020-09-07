Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra, kazı çalışmaları tekrar başladı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, Perre Antik Kenti'nde 11 yıl aradan sonra, kazı çalışmalarına tekrardan başlanıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kentinde, 2001 yılında başlayan ve 2009 yılında ara verilen kazı çalışmalarına, 11 yıl aradan sonra bugün tekrardan başlandı.