Üye Girişi
Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu - Son Dakika

Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu

28.12.2021 10:57
Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1898 yıl öncesine ait bronz askeri diploma bulundu.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blok taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Devam eden çalışmalarda son olarak bronz levha üzerine askeri diploma bulundu. Yapılan incelemede, 1898 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen diplomada bireysel bilgiler de yer alıyor. Diplomada adı geçen askerin 20 yıl orduda görev yaptığı ve böylece evlenmeye ve bölgenin vatandaşı olmaya hak kazandığı belirtiliyor.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kazı çalışmalarının son gününde 24 Mayıs'ta askeri diplomaya ulaştıklarını söyledi.

Eski çağ tarihi ve dilleri uzmanı Prof. Dr. Mustafa Hamdi Sayar'ın diploma üzerindeki çeviri çalışmaları sonucunda levhanın askeri diploma olduğunun tespit edildiğini aktaran Alkan, diplomada Latince yazı ile yazılmış bir yazıt bulunduğunu anlattı.

Yazıtta, Roma İmparatoru Hadrianus döneminde askerlik yapan Calcilius Antiquus'a ait bilgilerin de yer aldığını söyleyen Alkan, "Belgede söz konusu kişiye 20 yıl boyunca askerlik yaptıktan sonra hizmet ödülü verildiğini ve eşleriyle evlilik hakkı tanındığını, Roma vatandaşlığını kazandığını gösteren bilgiler olduğunu belirledik." dedi.

Alkan, o dönemde bu belgelerden dünyada 100 bin adet basıldığını ve sadece 800'nün bugüne ulaştığını aktararak, "Bunlardan da 650 tanesinde çalışıldığını bilmekteyiz. Bu askeri diploma ile beraber heyecan verici bir sezonu geride bıraktık. 2022 yılında ara verdiğimiz kazılara tekrar devam edeceğiz." diye konuştu.

YORUMLAR
500

Kommagene, Adıyaman, Roma, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu - Son Dakika


Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı Son Dakika: Bakan Dönmez bor madeninde müjdeli haberi verdi! 2021 yılında 1 milyar doların üstünde satışla rekor kırıldı         
11:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı         
10:52
Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi? Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?         
10:26
Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü         
10:24
"Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor "Komşum Pınar Deniz'in konuşmalarını dinliyorum" diyen Nursel Ergin'e tepki yağıyor         
08:43
Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt Numan Kurtulmuş'tan "İBB'ye kayyum atanacak" iddialarına yanıt         
08:22
Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı Beşiktaş, Önder Karaveli yönetimindeki ilk yenilgisini Konyaspor'dan aldı         
22:09
Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 27 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 26 bin 99 yeni vaka tespit edildi         
20:35
Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık Tarımsal desteklerden kesilen gelir vergisinin iadesi son başvuru tarihi 31 Aralık         
17:41
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz         
17:23
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem Sevgilisine kadın arkadaşından gelen çıplak fotoğrafları yakalayan Ebru Polat öfke kustu: Kafasını duvara sürtsem         
15:47
ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var ORC'nin en başarılı 5 büyükşehir belediye başkanı anketinde İmamoğlu zirveye tırmandı! Listede AK Parti'den tek isim var         
15:45
Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı Çoban, kavga eden keçilerindeki detayı fark edince kahkahalar atarak gülmeye başladı         
15:24
Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler Neden Galatasaray'ı istemedi? Fatih Terim'e en yakınından gündem olacak sözler         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17

Son Dakika Haberleri
10:57 Dolar güne yükselişle başladı! 11,88 seviyelerinde işlem görüyor
10:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgında İslam karşıtlığı arttı
10:50 "Darağacında bile son sözümüz Fenerbahçe" diyen Aziz Yıldırım: Şimdi hesap zamanı
10:37 Şehrin en işlek caddesinde saç saça, baş başa kız kavgası!
10:36 Nursel Ergin; kayınvalidenin, gelinine yaptıklarını duyunca gözyaşlarına boğuldu
10:35 Millet İttifakı "aday olun" derse cevabı ne olacak? Kılıçdaroğlu çok net konuştu: İttifak aday ol derse olmam diyemezsin
10:33 Yavru köpeği patisini sarkıtarak taşıyan belediye işçisinin mazereti: Yorgunmuş!
10:25 Pitbulların saldırdığı 4 yaşındaki Asiye, annesine sordu: Anne yüzüm iyileşecek mi?
10:24 Canlı yayında TOGG'un bagajını açan muhabir, görevli tarafından azarlandı: Açmayın dedik
10:24 Esenyurt'ta bir kadın, 3'üncü kattaki evinden park halindeki arabanın üzerine düştü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2021 11:05:47. #1.13#
SON DAKİKA: Perre Antik Kenti'nde bronz askeri diploma bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement