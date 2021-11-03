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Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi - Son Dakika

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi

03.11.2021 11:03

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1400 yıllık şarap işliğine rastlanıldı.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Adıyaman'daki Perre Antik Kenti'nde devam eden kazılarda, 1400 yıllık şarap işliğine rastlanıldı.

Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve aralıklarla süren kazı çalışmalarında bu yıl tarihi Roma çeşmesi, büyük blokal taşlar, su kanalları ve çeşitli mimari yapılar ortaya çıkarıldı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, AA muhabirine, Perre Antik Kenti'nin bağcılıkta önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Kentin orta kısmında Roma çeşmesinin kuzey kısmında başlattıkları kazılarda M.S. 6. yüzyıl ile tarihlenen işlik tespit ettiklerini dile getiren Alkan, "Bu işlik 2x2 metre ebadında olup yaklaşık 2 metre 50 santim uzunluğuna sahip. 40 dönümlük alanda üzüm hasadının yapılmasıyla beraber, burada üzümler ezildikten sonra yaklaşık 3 ila 4 ton üzüm suyunun biriktirildiği işlik olarak ortaya çıkıyor. Haznesinde derinliği gördüğümüz zaman burada büyük bir üzüm üretiminin potansiyelini görmekteyiz." dedi

Perre Antik Kenti'nde bağcılığın önemli gelir kaynağı olduğunu ifade eden Alkan, "Nekropol alanda 9 yerde şarap işliğinin tespit edilmesi ve hemen kentin orta kısmında devasa bir işliğin tespit edilmesi bağcılığın burada önemli olduğunu göstermektedir." diye konuştu.

Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi
Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi

Kommagene, Adıyaman, Müze, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'ndeki kazılarda 1400 yıllık şarap işliği tespit edildi - Son Dakika


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