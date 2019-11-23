Son Dakika Haberleri: Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi
Son Dakika Güncel Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi - Son Dakika

Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi

6 saat önce

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini büyülüyor.

Adıyaman'da bulunan Perre Antik Kenti, ziyaretçilerini büyülüyor.

Tarihte krallıktaki kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanılan Perre Antik Kenti, şimdilerde ise tarihi bir yolculuğa çıkmak isteyenleri ağırlıyor. Merkeze bağlı Örenli Mahallesi'ndeki antik kentte bulunan birçok kaya mezarı ve mozaik, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor. Bu yıl aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi tarafından gezilen antik kent, Kommagene Krallığı'nın beş büyük antik kentinden birisi olarak da tarihe ışık tutuyor.

Antik kenti gezenlerden Pelin Ebeperi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentin görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi. Adıyaman'da çok sayıda gezilebilecek yer olduğunu anlatan Ebeperi, şöyle konuştu:

"Perre Antik Kenti'ne ilk defa geldim ve çok beğendim. Gezip görmeye değer bir yer. Öğretmenim, seminer amacıyla geldiğimiz Adıyaman'da bu kadar güzel yerlerin olduğunu tahmin etmezdim. Bugünkü durağım Perre Antik Kenti oldu. Burada mezar odaları gördük. Öğrendiğimiz kadarıyla burası bir yerleşim merkeziymiş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederiz."

Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi

Adıyaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan "Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum" diyen Erdoğan'a yanıt: Seninle her ortamda tartışmaya hazırım
Son Dakika: Kılıçdaroğlu'ndan, "Beştepe'ye giden Muharrem İnce" iddialarıyla ilgili açıklama: CHP örgütüne yönelik ciddi kumpaslar var Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 18:47:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Perre Antik Kenti'ni bu yıl 10 bin kişi gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]