Perre Antik Kenti'nin merkezinde kazı - Son Dakika

ADIYAMAN'da, 11 yıl sonra geçen yıl Perre Antik Kenti'nde yeniden başlayan kazı çalışmaları, Örenli Mahallesi'ndeki 2 dönümlük merkezi alanda da yapılıyor.

Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden birisi olan ve Roma döneminde de önemini koruyan Örenli Mahallesi'nde yer alan Perre Antik Kenti'nde 2001 yılında başlayan ve 2009 yılına kadar süren kazı çalışmaları, 11 yıl aradan geçen yıl yeniden başladı. Perre Antik Kenti'nin merkezinde ve yaşam alanı içerisinde bulunan 2 dönümlük alanda da ilk kez kazı çalışmaları başlatıldı.