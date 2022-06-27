Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor - Son Dakika
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Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor

27.06.2022 17:22

Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor Vali Mahmut Çuhadar: "Merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var"ADIYAMAN Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentteki kazılarda "sonsuzluk merdiveni"nin sonuna ulaşılmak isteniyor.

Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor

Vali Mahmut Çuhadar: "Merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var"

ADIYAMAN Kommagene Uygarlığının beş büyük kentinden birisi olan Perre Antik Kentteki kazılarda "sonsuzluk merdiveni"nin sonuna ulaşılmak isteniyor.

2020 yılından beri yürütülen kazı çalışmalarına bu yılda Adıyaman Valiliği İl Özel İdare bütçesinden ayrılan ödenek ile başlatıldı. Önceki yıllarda nekropol alan dışında yerleşik alan ve Roma Çeşmesi yanında kazı çalışmaları yapıldı. Bu yılda yerleşik alanda başlatılan kazı çalışmaları ayrıca 'sonsuzluk merdiveni' ve mozaikli alanda yürütülecek. Yerleşik alanda geçtiğimiz yıllarda toplam 12 açmada yapılan kazılar bu yıl 2 açmada yani 200 metrekarelik bir alanda yapılacak. Bu yıl başlayan kazı çalışmalarında çeşitli objeler bulundu.Vali Mahmut Çuhadar, kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte kazı alanına gelerek çalışmalar hakkında bildi aldı. Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Günaydın, Müze Müdürü Mehmet Alkan tarafından kazılar ile ilgili bilgi verildi.

"Merdivenin nereye gittiği konusunda gizem var"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Perre Antik Kentin altında çok önemli bir tarih yattığını dile getirerek, "2020 yılında Perre Antik Kentte kazı çalışmalarına başlatmıştık. Geçen yılda bu kazılar devam etti. Bundan sonra her yıl devam edecek. Bu yılda İl Özel İdaremizden gerekli bütçe ayarlandı. İhaleler yapıldı ve bu gün itibariyle tekrar kazı çalışmalarına başlandı. Perre Antik Kente, Kommagene Uygarlığında gerekse de Roma Uygarlığında önemli bir ticaret ve dinsel motifleri olan bir şehir. Biz bunun ayağa kaldırılmasında, açığa çıkarılmasında kararlıyız. Perre Antik Kenti Adıyaman turizmine, Türkiye turizmine çok şey kazandıracağını umut ediyoruz. Perre'nin altına çok önemli zenginlikler yatıyor. Biz bunları ayağa kaldırıp, açığa çıkarıp, ülke turizmine kazandırmaya kararlıyız. Sonsuzluk merdiveni dediğimiz, 3 yıldır sonuna ulaşamadığımız bir merdivenimiz var. Hala merdivenin nereye gittiği konusunda bir gizem var. O merdivende de çalışmalara devam edeceğiz" dedi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise konuşmasında 'sonsuzluk merdiveni' denilen merdivende bu güne kadar 450 metre uzunluğunda kazı yapıldığını ve hala merdivenin sonuna ulaşamadıklarını belirterek, amaçlarının bu yıl bu merdivenin sonunu bulmak olduğunu söyledi.

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Kaynak: İHA

Mahmut Çuhadar, Kommagene, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Perre Antik Kentteki 'Sonsuzluk Merdiveni' gizemini koruyor - Son Dakika

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