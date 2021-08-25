Perre'nin endüstriyel şarap işliklerinde ve merdivende kazılar başladı - Son Dakika

- Perre'nin endüstriyel şarap işliklerinde ve merdivende kazılar başladı

Perre Antik Kentte 3 noktada kazı yürütülüyor

ADIYAMAN - Perre Antik Kent'te ki endüstriyel şarap işlikleri ve 220 metre uzunluğundaki merdivenli bölümde kazılar yeniden başladı.

Perre Antik Kent Nekrepol alanda bulunan endüstriyel şarap işliklerinin ve merdivenli bölümde geçtiğimiz yıl yapılan kazıların ardından bu yıl Mayıs ayında Roma Çeşmesinin yanındaki kazı çalışmaları başlamıştı. Örenli Mahallesinde kamulaştırılan yapıların yıkılmasıyla Roma Çeşmesi yanında başlatılan kazı çalışmaları sürerken, nekrepol alanda çalışmalar yeniden başladı.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresinden ayrılan 500 bin TL'lik bütçe ile 15 kişilik ekip, 4 ay boyunca endüstriyel şarap işliklerinin ve merdivenli bölümde kazı yapacak.

Kazı çalışmalarının ilk gününde Perre Antik Kent'e gelen Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Müze Müdürü Mehmet Alkan'dan kazı konusunda bilgi alarak ilk kazmayı kendisi vurdu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, yerli ve yabancı turistleri Adıyaman'ı görmeye davet ederek, "Geçen yıl Perre Antik Kent'te 11 yıl sonra kazı çalışmalarına başlamıştık. Bu alanda endüstriyel şarap işlikleri ile 220 metre uzunluğunda merdiven ortaya çıkardık. Bu sene o kazıların devamını yapıyoruz. Endüstriyel şarap işliklerinin yapıldığı bir yerde kazı çalışmaları önemli ölçüde yürütülecek. Birde o merdivenin nereye uzandığını merak ediyoruz. O alan muhtemelen dini alana çıkacak ve heyecan uyandıracak. Perre Antik Kenti Dünya Kültür Mirasına aday alabilecek kadar kültürel mirası barındırıyor. Bütün yerli ve yabancı turistlere Adıyaman'a gelip tarihi turistik yerlerini gezmelerini şiddetle tavsiye ediyorum" dedi.

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise, kazı çalışmalarının Roma Çeşmesi ile birlikte toplam 3 alanda yürütüleceğini belirterek, yeni bulguların ortaya çıkarılacağını söyledi.