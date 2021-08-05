Perseıd Meteor Yağmurları 11-12 Ağustos'ta Pik Yapacak - Son Dakika

Meteor yağmurları hızlanıyor... Perseid 2021 önümüzdeki günlerde parlaklığı ile göz kamaştıracak.

Astronomların "Meteor Yağmuru Radyantı" dediği nokta, Perseus Takımyıldızı kaynaklı olduğu görülen meteorlar sebebiyle adını bu takımyıldızından alıyor. Bir Perseid meteorunun hızı saniyede 58 kilometre. Güneş'e yakınlaşan kometlerin ısı ile parçalandıktan sonra uzaya yayılan parçalarının atmosfere saniyede 11 ile 72 kilometre hızla girmesiyle oluşan yağmurlar 11 ile 12 Ağustos'ta en yoğun halini alacak.

Bugünden itibaren daha net görebileceğimiz bu gökyüzü şöleni aslında Temmuz ortalarından bu yana ufak ufak görüntülenmeye başladı.

24'ÜNE KADAR SÜRECEK

Tam bir kesin tarih vermek aslında yanlış ama tahminlere göre 24 Ağustos'a kadar devam edecek ve 50 ile 200 meteoru hareket halinde görmek için Ağustos ideal bir ay.

Birçok meraklı fotoğrafçı Ağustos ortalarına doğru heyecanla bu anları yakalamak için bekliyor.

Roma döneminde Anadolu'da bereket tanrısı diye bilinen Priapus, Roma halkına göre Perseid meteor yağmuru döneminde tarlalara kendi özel yetenekleriyle bereket saçarmış!