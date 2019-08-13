Son Dakika Haberleri: Perseid meteor yağmuru
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Perseid meteor yağmuru

1 dakika önce

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi.

Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:38 Kaynak: AA
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