Perseid meteor yağmuru
1 dakika önce
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi.
Halk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Kütahya'nın Domaniç ilçesinde gözlendi. Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 06:38 Kaynak: AA
Rapçi Killa Hakan gözaltına alındı İmamoğlu'ndan dikkat çeken Erdoğan çıkışı: Ben de onun kadar semboliğim AK Partili Metin Külünk, ABD ile oluşturulacak Müşterek Harekat Merkezi'ne tepki gösterdi Teröristbaşı Abdullah Öcalan ailesiyle görüştü