Perşembe Balıkçı barınaklarında Türk bayrakları yenilendi
12 dakika önce
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, ilçede bulunan iki balıkçı barınağındaki Türk bayraklarını yeniledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, ilçede bulunan iki balıkçı barınağındaki Türk bayraklarını yeniledi.
İlçenin en önemli alanları arasında bulunan Kışlaönü ve Balıkçı Barınaklarındaki eksiklikleri gideren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S. Tandoğan, barınak içindeki fener, bayrak ve oturma banklarını da yeniledi.
Başkan Tandoğan, "Daha güzel bir Perşembe için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU
Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Bilal Erdoğan: Babam "Bedelli askerlik hakkını kullanmalısın" dedi Özbekler kampanya başlattı: Nadira Kadirova'nın katili cezalandırılsın Cinsel tacize uğradığı durağa kadınları uyarmak için yazılı afiş astı