Son Dakika Haberleri: Perşembe Balıkçı barınaklarında Türk bayrakları yenilendi
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Perşembe Balıkçı barınaklarında Türk bayrakları yenilendi

12 dakika önce

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, ilçede bulunan iki balıkçı barınağındaki Türk bayraklarını yeniledi.

Perşembe Balıkçı barınaklarında Türk bayrakları yenilendi, System.String[]

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, ilçede bulunan iki balıkçı barınağındaki Türk bayraklarını yeniledi.


İlçenin en önemli alanları arasında bulunan Kışlaönü ve Balıkçı Barınaklarındaki eksiklikleri gideren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S. Tandoğan, barınak içindeki fener, bayrak ve oturma banklarını da yeniledi.


Başkan Tandoğan, "Daha güzel bir Perşembe için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Perşembe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:39 Kaynak: İHA
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