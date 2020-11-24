Perşembe Belediyesi'ne iki yeni araç - Son Dakika

Perşembe Belediyesi makine parkuruna iki araç daha ekledi.

Son dönemde yol çalışmalarına ağırlık veren Perşembe Belediyesi, işadamı İsmail Bayram ve aslen Perşembeli olan İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in katkısıyla araç parkuruna bir adet kazıcı yükleyici, bir adet damperli kamyon ekledi.

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Tandoğan, alınan iki yeni araçla işlerin daha hızlı ve pratik kazanacağını söyledi. Başkan Tandoğan, "Araçları almamıza katkıda bulunan işadamı İsmail Bayram ve Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken'e teşekkür ediyorum. Rabb'im işlerini hayırlı eylesin, keselerine bereketi ile versin, vermiş olduğu bu güzel destek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Daha önce de kendisinden silindir aldığımız Deniz Köken bizleri her zaman düşünerek her zaman desteklerini bizlerden esirgememektedir. Rabb'im işlerini kolay ve başarılı eylesin Allah razı olsun" dedi. - ORDU