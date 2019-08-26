Perşembe Belediyespor için bir araya gelindi, imzalar atıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde her yıl olduğu gibi bu sene de turnuva sonrası Perşembe Belediyespor geleneksel kahvaltısını gerçekleştirdi.



Perşembe beldesinin Zonguldak Süper Amatör Küme Liginde yer alan Perşembe Belediyespor Kulübü "Dayanışma ve Kaynaşma Kahvaltısı" adı altında kahvaltı programı düzenledi. Belediye Düğün Salonunda kahvaltı programı düzenlendi. Programa çok sayıda davetli katıldı. Kahvaltı sonrası Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam ve Perşembe Belediyespor Kulübü Başkanı Teoman Koç, 1984 yılında Perşembespor Kulübünün ilk kurucu Başkanlığını yapan ayrıca takımın eski futbolcularından olan Arif Yurtöz, yardımcılarından Hayrettin Katırcı ve Yusuf Bostancı'ya Perşembe Belediyespor forması hediye etti. Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam verilen kahvaltı sonrası yaptığı açıklamada destek olan herkese çok teşekkür ederek, Perşembe Belediyespor'un bundan sonra layık olduğu yere geleceği kanaatinde bulundu. Futbolculara ve antrenöre başarılar dileyen İnam, Perşembe Belediyespor Kulübü Başkanı Koç ile iki futbolcu için transfer imzaları atıldı. Gelen misafirler ile hatıra fotoğrafı çekilerek kahvaltı sona erdi. - ZONGULDAK