Son Dakika Haberleri: Perşembe'de Belediye-vatandaş işbirliği
Son Dakika Güncel Perşembe'de Belediye-vatandaş işbirliği

Perşembe'de Belediye-vatandaş işbirliği

2 saat önce

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, belediye-vatandaş işbirliğiyle gerçekleştirdikleri beton yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Perşembe'de Belediye-vatandaş işbirliği, System.String[]

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan, belediye-vatandaş işbirliğiyle gerçekleştirdikleri beton yol çalışmalarının devam ettiğini söyledi.


Perşembe'nin yollarını daha konforlu hale getirmek istediklerini belirten Başkan Tandoğan, "54 mahallenin sorunu benim sorunum ilkesiyle çıktığımız bu yolda Saray Mahallemizde başladığımız Belediye-vatandaş iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz beton yol çalışmasına başladık" dedi.


Başkan Tandoğan, "Perşembenin 54 mahallesinde daha rahat, daha konforlu yollar yapmak İçin gece gündüz demeden çalışıyoruz. Durmadan yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizlerden desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler'e çok teşekkür ediyorum. Daha güzel bir Perşembe için çalışmaya devam, 54 mahallenin sorunu benim sorunum.Saray Mahallemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - ORDU

Perşembe, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:51 Kaynak: İHA
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