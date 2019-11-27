Perşembe'de kadınlar için taflan tesisi kuruldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde, ev kadınlarına istihdam sağlamak amacıyla halk arasında "taflan" olarak bilinen karayemiş meyvesinin kurutulacağı tesis kuruldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Laz kirazı", "taflan" olarak da bilinen karayemişin, bölgede özellikle fındık bahçeleri içerisinde bol miktarda yetiştirilen bir ürün olduğunu söyledi.

Her fındık bahçesini ziyaret ettiklerinde mutlaka taflan ağacına rastladıklarını ifade eden Yılmaz, ürünün temmuz-ağustos aylarında hasat edildiğini aktardı.

Yılmaz, bu dönemde üreticilerin karayemişin belli kısmını ağaçtan toplayarak tükettiğini ancak önemli kısmının ise yere düşerek zayi olduğunu belirterek, ürünü ekonomiye kazandırmak amacıyla "Yerli Yerinde" projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Yürüttükleri bu projeye bir deterjan firmasının da Bakanlık üzerinden katkı sunduğunu ifade eden Yılmaz, "Yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde fizibilite raporları hazırlandı. Bu işin uygunluğu ortaya kondu. Karşılıklı anlaşmalar yapıldıktan sonra Taflan Kurutma Evi kuruldu. Sadece makine ekipman noktasında eksiklerimiz var. Bununla ilgili de alım süreçleri devam ediyor. Yıl sonuna kadar makineleri tedarik edeceğiz ve tesisimizi faal hale getireceğiz." diye konuştu.

Yılmaz, karayemişin yanı sıra ağaçtan dökülerek zayi olan elma, armut, Trabzon hurması ve kivi gibi meyveleri de aynı işletmede ekonomiye kazandıracaklarına işaret etti.

400 ton ürün ekonomiye kazandırılacak

Toplam değeri 505 bin lira olan proje kapsamında en az 20 tonu taflan olmak üzere yılda yaklaşık 400 tonluk zayi ürünleri ekonomiye kazandıracaklarına dikkati çeken Yılmaz, "Meyveleri kurutmak, bir kısmını marmelat bir kısmını da reçel yapmak suretiyle bu tesiste değerlendireceğiz. Böylece her yıl zayi olan bu meyveleri ekonomiye kazandırmış olacağız." dedi.

Yılmaz, projeden gelir elde edecek kesimin ise çoğunluğu ev hanımlarından oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Projemizde Perşembe Sakin Şehir Üretici Kadınlar Derneği de yer aldı. Bu derneğin 50 üyesi ilk etapta bu projeden gelir eden taraf olacak. Üretilecek ürünlerin ardından bu kadınların aile ekonomilerine aylık 1-2 bin lira civarında katkı sunmalarını hedefliyoruz."