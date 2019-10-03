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Perşembe'de mahalle toplantıları

1 saat önce

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, mahalle toplantılarına başladı.

Perşembe'de mahalle toplantıları, System.String[]

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, mahalle toplantılarına başladı.


İlk toplantısını Güzelyurt Mahallesi'nde gerçekleştiren Perşembe Belediye Başkanı Mustafa S.Tandoğan, toplantıya katılan tüm vatandaşların sorularını yanıtlarken, yaşanılan sıkıntıları not alarak ilgili birimlere problemlerin çözülmesi talimatlarını verdi.


Başkan Tandoğan, yaptığı açıklamada mahalle toplantılarına kesintisiz devam edeceklerini belirterek, "Perşembe'de 'halk ne derse o' ilkesiyle yola çıkmıştık. Yerinde tespit, hızlı çözümü hedeflediğimiz mahalle toplantılarına devam edeceğiz. '54 mahallenin sorunu benim sorunum' ilkesiyle çıktığımız bu yolda tüm mahallelerimizi ziyaret ederek, sorunları yerinde tespit ederek mahalle meclisi toplantılarımızı gerçekleştireceğiz" dedi. - ORDU

Güzelyurt Mahallesi, Perşembe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:42 Kaynak: İHA
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