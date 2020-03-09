Perşembe'de örtü yangınları - Son Dakika

Perşembe'de örtü yangınları
7 saat önce
Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan örtü yangınları vatandaşları tedirgin ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 03:47 Kaynak: İHA
Ordu'nun Perşembe ilçesinde çıkan örtü yangınları vatandaşları tedirgin ediyor.
İlçenin Tömsü Mahallesi'nde 3 gün arayla 2 yangın meydana geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri çıkan yangınlara müdahale ederek söndürdü. Ormanlık arazilerde örtü yangını şeklinde çıkan yangınlarla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU
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