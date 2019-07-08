Son Dakika Haberleri: Perşembe'de Tuğçe Kandemir ve İsmail YK konseri
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Perşembe'de Tuğçe Kandemir ve İsmail YK konseri

1 saat önce

Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festival kapsamında ilçede sahneye çıkan İsmail YK ve Tuğçe Kandemir, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Perşembe'de Tuğçe Kandemir ve İsmail YK konseri, System.String[]
Ordu'nun Perşembe ilçesinde düzenlenen festival kapsamında ilçede sahneye çıkan İsmail YK ve Tuğçe Kandemir, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Perşembe Belediyesi tarafından, Perşembe Vona Kültür ve Sanat Yaz Festivali düzenlendi. Festival kapsamında gün içerisinde çeşitli yarışmalar ve etkinlikler yapılırken, akşam saatlerinde ise ünlü pop sanatçıları İsmail YK ve Tuğçe Kandemir sahneye çıktı. Belediye Meydanı'nda düzenlenen konserde hayranlar saatler öncesinden alanı doldurdu. On binlerce katılımın olduğu konserde alana sığmayan vatandaşlar, yol kenarından konseri seyretme fırsatı bulurken, sanatçılara eşlik etmeyi de ihmal etmedi.

Konserde, Tuğçe Kandemir ve İsmail YK sevilen şarkılarını seslendirirken, sanatçılar kalabalığın karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Sanatçılar, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. - ORDU
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:51 Kaynak: İHA
Perşembe, Ordu, Magazin
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