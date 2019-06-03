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Perşembe geleneksel iftarını gerçekleştirdi

45 dakika önce

Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi geleneksel iftarını gerçekleştirdi.

Perşembe geleneksel iftarını gerçekleştirdi, System.String[]
Çaycuma İlçesi Perşembe Beldesi geleneksel iftarını gerçekleştirdi. Ramazan ayının sonuna gelinirken Perşembe Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda geleneksel iftar yemeği düzenledi.

Yoğun katılımın olduğu geleneksel iftar yemeğine Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) Başkanı Zekai Kamitoğlu ve Yönetim Kurulu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma Şubesi Başkanı Nizamettin Eyidoğan, CHP İlçe Başkanı Şeref Köktürk, CHP eski Zonguldak Milletvekili Ali İhsan Köktürk, Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar ve gaziler, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim tilavetlerinin ardından oruçlar açıldı. İftar yemeği sonrası Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam kısa bir konuşma yaptı. İnam, "Geleneksel hale getirdiğimiz İftarlarımızdan bir tanesini daha gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Davetimize katılan tüm konuklarımıza ve belde halkımıza çok teşekkür ediyorum. Zonguldak Gaziler Derneği yönetimi de bu akşam aramızda. Onlara ayrıca 'hoşgeldiniz' demek istiyorum. Hayırlısı ile bir Ramazan ayını daha geride bıraktık. Hepinizin Ramazan Bayramını kutluyor sevgi ve saygılar sunuyorum"dedi.

Akabinde Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Recep Başar, Belediye Başkanı İsmail İnam' a plaket takdim etti. Bütün gazilerle hatıra fotoğrafı çekilerek yemek sona erdi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 02:47 Kaynak: İHA
Çaycuma İlçesi, Zonguldak, Çaycuma, Güncel
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