"Perşembe günü faiz oranları düşecek, enflasyona da düşecek"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oranları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oranları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "" Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız. Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.
(İHA)
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