Son Dakika Haberleri: "Perşembe günü faiz oranları düşecek, enflasyona da düşecek"
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"Perşembe günü faiz oranları düşecek, enflasyona da düşecek"

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oranları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Perşembe günü faiz oranları düşecek, faiz oranları düşünce enflasyon da düşecek, bunu göreceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "" Fırat'ın doğusunu bir kaç haftaya çözüm yoluna koyacağız.BM Genel Kurulu'nda Trump ile bunu konuşacağız. Fırat'ın doğusundaki güvenli bölgeyi tamamladığımızda 1 milyon insanı iskan etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Recep Tayyip Erdoğan, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:00 Kaynak: İHA
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