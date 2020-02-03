Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor - Son Dakika

Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

6 saat önce

Meteroloji gün verdi; Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor.

Meteroloji gün verdi; Perşembe günü İstanbul'da kar yağışı bekleniyor. İstanbullular hafta sonu günlük güneşlik bahardan kalma günün tadını çıkardılar. Ama hava sıcaklığı yeni haftanın ilk gününde iyi başlasa da Çarşamba gününden itibaren hızla düşecek.

Özellikle Perşembe günü sıcaklıkta 8 ila 10 derece düşüş yaşanacak; ve küresel tahmin sistemlerine göre İstanbul'da Perşembe günü kar yağma ihtimali yüzde 100 olarak görülüyor.

Öte yandan sıcaklıkların hızla düşmesiyle İstanbul'un yağış alan bölgelerin tümünde yağışlar kar olarak görülecek.

(İHA)

Perşembe günü İstanbul'a kar geliyor

Çarşamba, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:00 Kaynak: İHA
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