(PERŞEMBE) Metruk bina mahallenin kabusu oldu - Son Dakika

(PERŞEMBE) Metruk bina mahallenin kabusu oldu
17.12.2020 08:53
Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan metruk bina uyuşturucu ve alkol yuvasına döndü.
Bursa'nın İnegöl İlçesinde bulunan metruk bina uyuşturucu ve alkol yuvasına döndü.
Mahmudiye Mahallesi Suyolu Caddesi üzerinde bulunan metruk bina uyuşturucu kullanan ve alkollü şahısların mekanı oldu. Yıkılma yüz tutan metruk bina tehlike saçıyor. Aynı yerde çok sayıda yangın çıktı, her seferinde ekipler gelip yangına müdahale edip söndürüyor. Yangın sırasında mahallede büyük panik yaşanıyor. Mahalle halkı kullanılmayan bu binanın biran önce yıkılmasını istiyor. Her seferinde korku dolu anları yaşamaktan bıktıklarını belirterek yetkililer bu konuya el atmasını bekliyorlar. - BURSA
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