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Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor - Son Dakika

Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor

01.09.2021 13:01
Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor, System.String[]

Ordu'da Perşembe ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan 'Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin temeli atıldı.

Ordu'da Perşembe ilçesinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan 'Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin temeli atıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlçemizin şehir merkezindeki binalarının altlarında bulunan sanayi esnafımız, daha düzenli ve daha ferah ortamda hizmetlerini sürdürecek" dedi.

Ordu'nun sakin şehir (Cittaslow) ünvanlı Perşembe ilçesi yeni ve modern sanayi sitesine kavuşuyor. Yıllardır şehir merkezindeki bina altlarında hizmet veren işyerlerinin yapılacak olan yeni sanayi sitesine taşınmasıyla birlikte hem görüntü hem de gürültü kirliliğinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Çağdaş inşaat tekniği ve malzemeleriyle planlanan proje 1 yıl içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek.

Perşembe ilçesini ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, beraberindeki heyetle birlikte ihalesi ve yer teslimi yapılan 'Küçük Sanayi Sitesi Projesi'nin temel atma törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Güler, "Başından sonuna takipçisi ve destekçisi olduğumuz projenin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen Küçük Sanayi Sitesi kooperatif yönetimine ve iştirakçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

153 işyeri yapılacak

Projeyle ilgili bilgiler veren Başkan Güler, "Perşembe ilçemizde 30 bin m2'lik bir alana 153 işyeri yapılacak. Hayırlı uğurlu olması dileğiyle temel attık. Burada bol kazançlı, yüksek katma değerli üretimler yapılacak. Perşembe ilçemizin hem istihdamına hem de ekonomisine katkı sunacak. Belki de Türkiye'nin sayılı ürünleri üretilecek. Aynı zamanda geleceğe örnek olacak" diye konuştu.

"Örnek bir çalışma olacak"

Perşembe ilçesi için örnek bir çalışmaya daha imza atıldığını belirten Başkan Güler, "Bakanlık yaptığımız dönemde, buradaki dere ıslağıyla, istinat duvarlarıyla birlikte sahayı kazanmıştık. Allah nasip etti, buraya 30 bin m2'ye 153 işyeriyle çok güzel bir sanayiyi kazanmış oluyoruz. Ben belediye başkanımıza, kooperatiflerimizin yönetim kurulu üyeleri ve iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Çok örnek bir çalışma olacağına inanıyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Perşembe için önemli bir ihtiyaçtı"

Perşembe Belediye Başkanı Mustafa Sayım Tandoğan ise "Perşembe ilçemizde bir ihtiyaçtı. Tüm imalatlar ve sanayi bina altlarındaydı. Hem gürültü hem de çirkinlik oluşturuyordu. Bunu ortadan kaldırmak için sanayi esnaflarımızla bir araya gelerek bir kooperatif kurduk. Kooperatif üyelerinin araziyi satın almasıyla birlikte bugün temeli attık. İnşallah kısa süre içerisinde burayı esnaflarımıza teslim edeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler'e bürokratik ve ekonomik anlamda verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan 35 milyon 950 bin liraya ihalesi gerçekleştirilen Perşembe Küçük Sanayi Sitesi inşaatının teslim süresinin ise 365 gün olduğu belirtildi. - ORDU

Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor
Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor
Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor

Mehmet Hilmi Güler, Kooperatif, Perşembe, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Perşembe Sanayi Sitesi'ne kavuşuyor - Son Dakika Ekonomi


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