Son Dakika Haberleri: "Perşembe Sineması" 26 Eylül'de başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

"Perşembe Sineması" 26 Eylül'de başlıyor

2 saat önce

Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 26 Eylül'de "Salaam Cinema" filmiyle başlayacak.

Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 26 Eylül'de "Salaam Cinema" filmiyle başlayacak.

SALT'ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürdüğü Perşembe Sineması'nın eylül-aralık programı 5 Aralık'a kadar SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da gerçekleştirilecek.

İlk olarak Muhsin Mahmelbaf'ın 1995 yapımı "Salaam Cinema/Selam Sinema" filminin sunulacağı etkinlik her perşembe saat 19.00'da başlayacak.

20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikayelerini bir araya getiren seçkide 11 film yer alıyor.

Ücretsiz gösterilecek yapımlar arasında "Chris the Swiss/İsviçreli Chris", "Teret/Yük", "Solidarity/Dayanışma" ve "Ranenyy Angel/Yaralı Melek" gibi filmler bulunuyor.

Beyoğlu, Aralık, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlük burç yorumları 24 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları)
Müge Anlı'da cinayete kurban gittiği düşünülen Burhan Aykurt'la ilgili son dakika gelen itiraf şoke etti Diyarbakır'da eylem yapan aile, oğlunun ölüm haberini HDP binası önünde aldı Kulp'ta HDP'lilerin şehit yakınlarına hakareti gerginliğe neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:44:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Perşembe Sineması" 26 Eylül'de başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]