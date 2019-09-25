Son Dakika Haberleri: Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor
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Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor

47 dakika önce

SALT'ın Garanti BBVA Mortgage desteğiyle hazırladığı Perşembe Sineması'nın sonbahar dönemi 26 Eylül'de Muhsin Mahmelbaf'ın 1995 yapımı Salaam Cinema [Selam Sinema] filmiyle başlıyor.

Perşembe Sineması sonbahar gösterimleri SALT Beyoğlu'nda başlıyor, System.String[]

SALT tarafından Garanti BBVA Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması'nın şehir hikâyelerinden oluşan 2019 seçkisi, EylülAralık sonbahar programı ile sürüyor. Perşembe Sineması, 1990'lardaki kritik değişimlerin şehir ve uzantısındaki izdüşümleri üzerinden yakın geçmişin gerek bireysel gerekse toplumsal bellekteki yerini sorgulayan 11 filmle sinemaseverlerle buluşmaya devam ediyor. 20. yüzyılın son dönemecinden şehir hikâyelerini bir araya getiren program, dönemin coğrafyaya göre ayrışan etkilerine güncel bir merakla bakıyor.

Herkesin katılımına açık gösterimler, 26 Eylül'den 5 Aralık'a her Perşembe saat 19.00'da SALT Beyoğlu'ndaki Açık Sinema'da.

Beyoğlu, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:30 Kaynak: Bültenler
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