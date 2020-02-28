Perşembe Yaylası Göleti buz tuttu - Son Dakika

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düşmesiyle, Perşembe Yaylası Göleti buz tuttu. Vatandaşlar, donan gölde yürüyüş yaptı.

Karadeniz Bölgesi'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Ordu'nun Aybastı ilçesinde hava sıcaklığı, sıfırın altında 15 dereceye kadar düştü. Deniz seviyesinden bin 500 metre yükseklikteki Perşembe Yaylası'nda yer alan ve yaklaşık 80 bin metrekare alana sahip olan Perşembe Yaylası Göleti de soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Karadeniz'in gözde yaylalarından olan ve dünyaca ünlü mendereslerin kıyısında bulunan göleti görmek isteyen vatandaşlar bölgeye akın etti. Bazı vatandaşlar ise buz tutan göl üzerinde yürüyüş yaptı.

'TÜRKİYE'NİN SAYILI YAYLALARINDAN BİRİ'

Termometrelerin sıfırın altında 15 dereceyi gösterdiğini ifade eden Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan, soğuk hava nedeniyle çok sayıda göletin donduğunu belirtti. Geçtan, "Perşembe Yaylası Göleti, genişliği ve derinliği ile merak uyandıran, bölgemizin büyük göllerinden biri. Perşembe Yaylası Göleti'nin yüzeyi genel olarak bu aylarda donuyor ve vatandaşlarımız bu bölgeye akın ediyor. Çevre il ve ilçelerden de gelenler oluyor. Perşembe Yaylası, yaz-kış yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Bu yayla, Türkiye'nin sayılı yaylalarından biridir, bu nedenle bu doğal güzelliği görmeyen herkesi yaylaya devam ediyorum" dedi.