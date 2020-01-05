Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' - Son Dakika
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Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali'

6 saat önce

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi.

Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali', System.String[]

ORDU'nun Aybastı ilçesinde, menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'nda, 'Kış Festivali' düzenlendi. Yaylada özel hazırlanan parkurdaki festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Aybastı Belediyesi tarafından denizden 1500 metre yükseklikte bulunan Perşembe Yaylası'nda 'Kış Festivali' düzenlendi. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen festivale; AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Aybastı Belediye Başkanı Beytullah Geçtan ve çok sayıda kişi katıldı. Menderesleriyle ünlü Perşembe Yaylası'ndaki festival için özel parkur hazırlandı. Festivale katılanlar, kemençe eşliğinde horon oynadı, kızaklarla kayak, kar üstünde de snowboard yaptı. Mendereslerde kanoyla tur da yapıldı.

Festivalde konuşan Başkan Güler, Perşembe Yaylası'nın her mevsim güzel olduğunu belirterek, yaylayı kış mevsiminde daha iyi değerlendireceklerini söyledi. Festival, katılımcılara çorba ikramının ardından sona erdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, Perşembe Yaylası, Aybastı, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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