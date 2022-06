Perseverance Mars'ta "beklenmedik" bir keşif yaptı!

NASA'nın Mars gezgini Perseverance bir süredir çalışmalarını sürdürüyor. Kızıl gezegende geçmiş yaşam kalıntıları olup olmadığını araştıran uzay aracı geçtiğimiz günlerde hiç beklenmedik bir keşif yaptı. Perseverance'nin Mars yüzeyinde yaptığı keşif ilk etapta araştırmacıları heyecanlandırmış olsa da gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Mars'ta dünyadan bir parça!

Perseverance, kayaya sıkışmış bir parçanın görselini çekti. Çekilen görüntüdeki parlak parça ilk etapta şaşkınlık yaratmış olsa da daha sonrasında bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı. Bu parçanın Perseverance'nin Mars'a indirilirken uzay aracından kopmuş olduğu tahmin ediliyor.

NASA, Mars'ta toz şeytanlarına tanık oldu!

Bulunan termal battaniye iki kaya arasına sıkışmış gibi görünüyor. Bu parlak parçanın Perseverance'nin iniş bölgesine yaklaşık 2 kilometre uzakta olması ise bir diğer şaşırtıcı detay olarak karşımıza çıkıyor. NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'ndaki (JPL) ekibi parçanın buraya kadar iniş sırasında sürüklendiğini ya da Mars rüzgarları ile taşındığını belirtti.

My team has spotted something unexpected: It's a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

NASA'nın Perseverance aracının Twitter hesabından konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

Ekibim beklenmedik bir şey fark etti. 2021'deki iniş günümde beni yere indiren roket destekli jet ile gerçekleştirilen iniş aşamamdan gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası.

Aynı twitter adresinde paylaşılan diğer bir gönderide ise şu ifadelere yer verildi:

Bu parlak folyo parçası, sıcaklıkları kontrol etmek için kullanılan bir malzeme olan termal battaniyenin bir bölümü. Bunu burada bulmak sürpriz oldu: İniş bölgem yaklaşık 2 kilometre ötede. Bu parça inişin hemen ardından mı buraya geldi, yoksa rüzgar mı savurdu?

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It's a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8 — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

Bu termal battaniye parçası kısa süreliğine heyecan yaratmış olsa da sorun şimdilik çözülmüş görünüyor. Perseverance Mars'ta bir süre daha yaşam kalıntılarını aramak için keşif yapmaya devam edecek. Uzay aracı aynı zamanda dünyaya getirmek üzere kızıl gezegenden kaya parçaları da topluyor.

Perseverance umarız battaniye parçasını da orada bırakmaz. Mars'ı da kirletmek istemeyiz çünkü. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.