Perseverance Mars'ta yaşam değil, 'insan çöpü' buldu!

NASA, Mars üzerinde çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarını ise Perseverance Mars gezginiyle gerçekleştiriyor. Mars'ta mikrobiyal yaşam arayışında olan araç dikkat çeken bir parçayla karşı karşıya kaldı. Gezegenin yüzeyinde Perseverance, çöp buldu. Planlı bir denetim sırasında ekip, pürüzlü bir kayaya takılan bir parça tespit etti.

Bulunan parçanın termal battaniyeye ait olduğu ortaya çıktı Mars, insanlardan nasibini aldı!

NASA'nın Perseverance ekibi, Twitter'dan yaptığı paylaşımla enkazın yakından incelendiğini belirtti. Çöpün, NASA'nın Perseverance uzay aracının Mars'a inişinde fazla hava değişimlerinden korunması için üzerine sarılan bir termal battaniye parçası olduğu ortaya çıktı.

My team has spotted something unexpected: It's a piece of a thermal blanket that they think may have come from my descent stage, the rocket-powered jet pack that set me down on landing day back in 2021. pic.twitter.com/O4rIaEABLu — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022

Bulunan Perseverance çöp parçası ise ekibin merakını uyandırdı. Ekip, yaptığı paylaşımda, "Ekibim beklenmedik bir şey fark etti: Bu, iniş sahnemden gelmiş olabileceğini düşündükleri bir termal battaniye parçası, beni yere indiren roketle çalışan jet paketi. 2021'deki iniş günü." dedi.

İnişin olduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta bu manzarayla karşılaşan ekip, sözlerine ekleme yaptı. "Bunu burada bulmuş olmak şaşırtıcı. Bu parça iniş sırasında mı buraya geldi yoksa rüzgar mı buraya taşıdı?" Perseverance uzay aracı, 2021 Şubat ayında yedi aylık yolculuğun ardından Mars'a iniş yaptı.

Geziciyi tutan uzay aracı, düşerken bir ısı kalkanı, süpersonik paraşüt ve roketle çalışan gökyüzü vinci dahil olmak üzere çeşitli aletleri fırlattı. Bu da geziciyi yere indirdi. Mars yüzeyine zorunlu olarak atılan bu nesnelerle karşılaşmak birçok bilim insanına göre şaşırtıcı değil.

Perseverance Mars gezgini şu anda, Jezero Krateri'ndeki kurumuş nehir deltasını keşfetmeye hazır. Gezegen bilimciler bu yerin, yaklaşık 3 milyar yıl önce suyla dolu olduğuna inanıyor. Bu nedenle de burada geçmiş yaşama dair izler bulmayı amaçlıyorlar. Perseverance'tan önce de Mars'ta yaşam üzerine pek çok araştırma oldu.

