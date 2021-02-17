Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor - Son Dakika
BBC

Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor

17.02.2021 04:07
Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor, System.String[]

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a yumuşak iniş için "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını duyurdu.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, uzay aracı Perseverance'ın Mars'a yumuşak iniş için "mükemmel bir hat üzerinde" yol aldığını duyurdu.

Bir ton ağırlığındaki uzay aracının, 18 Şubat Perşembe günü Jezero adı verilen kratere indirilmesi hedefleniyor.

Araç, 2030'lu yıllarda yeniden Dünya'ya dönüşünde kaya parçaları da getirecek. Kızıl Gezegen'de kalışı süresince de geçmiş yaşam izlerini araştıracak.

BBC'ye konuşan proje sorumlusu Jennifer Trosper, Perseverance'ın atmosfere girişi öncesi manevra kabiliyetleri olduğunu ancak "buna gerek olmayacağını düşündüğünü" söyledi.

Araçtan elde edilen sinyal, atmosfer girişinin Perşembe günü Türkiye saati ile 23: 48'de gerçekleşeceğini gösteriyor. Eğer her şey yolunda giderse, robotun inişin başarılı olduğuna ilişkin ilk sinyalin inişten yedi dakika sonra Dünya'ya ulaşacağı hesaplanıyor.

Dünya ile Mars arasındaki 190 milyon kilometrelik mesafe nedeniyle, herhangi bir iletişimin ulaşma süresi yaklaşık 11 dakika. Bu nedenle eğer bir şeyler yanlış giderse, Dünya'daki kontrol merkezinin müdahale için zamanı olmayacak.

Kontrol Perseverance'taki otonom sistemlerde olacak.

Direkt olarak geçmiş yaşam belirtisi araştıracak

Bu uzay aracı teknolojisini yakından takip etmeyenler için, Perseverance ile 2012 yılında Gale Kraterine indirilen Curiosity aracı arasındaki farkı yakalamak kolay değil. Ancak dış kaplamanın altında, Perseverance çok farklı bir donanıma sahip. Görevi olan bilimsel araştırmaları yapabilmesi için özel enstrümanlarla donatıldı.

Baş mühendis Adam Steltzner, aracın lastik sisteminin de Curiosity'den elde edilen tecrübe ile sağlamlaştırıldığını ifade etti. Perseverance'ın Mars'ın kayalıklı yüzeyinde yıpranmadan hareket edebilmesi için lastikleri özel şeritlerle üretildi.





Perseverance'ın uzay meraklıları için özel bir seyirlik ortaya koyacağını söylemek de şimdiden mümkün.

Üzerinde 20 kamera ve bir çift mikrofon olan aracın Dünya'ya çok sayıda özel görüntü yollaması bekleniyor. Araçta bulunan ve kamera çekim kabiliyeti olan bir mini helikopter de uçurulmaya çalışılacak.

NASA, 1970'lerde gezegene ulaşan Viking aracından sonra ilk kez, Perseverance ile direkt olarak yaşam belirtisi araştıracak.

Arada yapılan görevlerde, daha çok gezegenin yaşanabilirliği üzerine araştırmalar yapıldı. Biyolojik yaşantının varlığı için geçmişteki şartların uygun olup olmadığı araştırıldı. Bu soru inandırıcı bir şekilde yanıtlanmış durumda.

Elde edilen örnekler Dünya'ya nasıl getirilecek?

2000'li yıllarda gezegende araştırmalar yapan Spirit ve Opportunity ile yakın zaman önce Curiosity, Mars'ın bir zamanlar daha sıcak ve ıslak bir gezegen olduğunu ortaya koydu.

Perseverance, kendinden önceki robotların bilgileri ışığında, eğer bir zamanlar varoldularsa, ilkel yaşam formalarının izini arayacak. Bunun için de bir zamanlar devasa bir göl olan Jezero'ya indiriliyor.

BBC'ye konuşan California Üniversitesi'nden gezegen bilimci Bethany Ehlmann, tıpkı Dünya'nın ilk yaşam formlarının araştırıldığı gibi Mars'ta mikrobiyolojik yaşam kalıntısı araştıracaklarını söyledi.





Ehlmann, "Bu yaşam formlarının Dünya'da 3.5 milyar yıl önce yaşadığını biliyoruz. Cevabını aradığımız soru; bunların Mars'ta da 3.5 milyar yıl önce, göl diplerinde yaşayıp yaşamadığı" dedi.

Beklenti, Perseverance'ın yapacağı araştırmaların sonuçlarının Dünya'da alınacağı yönünde. Aracın, elde ettiği kaya örnekleri, başka bir araçla Dünya'ya geri getirilecek.

NASA ve Avrupa Uzay Ajansı'nın milyarlarca dolar maliyetli ortak projesi ile daha küçük bir aracın 2026 yılında Jezero kraterine gönderilerek, Perseverance'ın bıraktığı tüpler içindeki kaya örneklerini toplaması planlanıyor. Araç daha sonra yörüngeye çıkacak ve burada bir uydu tarafından yakalanarak, ileri araştırmalar için Dünya'ya geri getirilecek.

SpaceX hali hazırda Mars'a gidecek uzay aracının roket testlerini yapıyor. Amaç öngörülebilir bir gelecekte Mars'a insanlı uçuş gerçekleştirmek.

Perseverance da bu araştırmalar kapsamında, "Mars'ın karbondioksit ağırlıklı atmosferinden, solunabilir oksijen elde edilebilir mi?" sorusuna yanıt arayacak.

NASA'nın bilim araştırmaları sorumlusu Dr Thomas Zurbuchen, "Eğer Himalayalar ve Alpler'deki bir jeolojik örneğin niteliğini gerçekten anlamak istiyorsak, insanları oraya götürmeliyiz. Bu Mars'ta da aynı" dedi.

Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor
Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor
Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor

Havacılık, Uzay, NASA, Mars, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor - Son Dakika

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanda serum düzeneğiyle intihar etti 13 şehitle ilgili Bakan Soylu'nun şahit gösterdiği Öznur Çalık, Pervin Buldan'la aralarında geçen konuşmayı anlattı Alişan'ın eşine yaptığı yarım milyonluk jest sosyal medyayı ikiye böldü Dünya şampiyonu Juliane Seyfarth, ünlü erkek dergisine çırılçıplak soyundu Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Turuncu listede aranıyordu! İşte 13 vatandaşımızı şehit eden terörist Hande Sarıoğlu'dan şaşkına çeviren Fatih Altaylı sözleri: Vedalaşmaya gidince öyle poponu sallarsan böyle gidersin dedi
Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu Barcelona, evinde Paris Saint Germain'e 4-1 mağlup oldu         
00:51
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı         
00:33
Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak Koronavirüs aşısının mucidi Türk doktor Uğur Şahin'den korkutan sözler: Salgın 10 yıl bizimle kalacak         
22:15
Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz Son Dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan kısıtlamalarla ilgili esneme sinyali: Kriterlerin belirlenmesi için çalışıyoruz         
21:56
Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi Nüfusa oranla en düşük koronavirüs vakası Şırnak'ta açıklandı, başarının sırrını il sağlık müdürü verdi         
20:21
Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü Eskişehir'de evli çift ve 4 yaşındaki çocukları bıçaklanarak öldürüldü         
19:28
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı Kocası sürekli cinsel ilişkiye girmek isteyen kadın, soluğu karakolda aldı         
15:58
Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı Sibel Kekilli, çekimleri online yapılan Shutdown filminde rol aldı         
14:13
Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı Kılıçdaroğlu: Erdoğan, 13 kişinin kurtarıldığını müjdeleyecekti ama olmadı         
13:53
Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada Sözün bittiği yer! Anne ve babasının gözü önünde 5 litrelik yağı çaldı, o anlar kamerada         
12:52
Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı Müge Anlı, canlı yayında yaptığı hata karşısında kendisini uyarmayan ekibine sert çıktı         
11:55
Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı Hastaneye giren inek, hastaları köşeye sıkıştırıp boynuzladı         
11:50
Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi Soğuk havaya aldırış etmeyen Tuğba Özerk, kar üstünde yarı çıplak poz verdi         
10:31
Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor Çiftçinin yüzü gülüyor! Çileğe alternatif dikilen meyve 17 liradan alıcı buluyor         
10:16
Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı Gara şehidi astsubayın terör örgütünün elindeyken ailesine yazdığı mektup ortaya çıktı         
09:03
Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak         
08:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 05:02:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Perseverance: NASA'nın Mars'ta yaşam izi arayacak uzay aracının Perşembe iniş yapması bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei