Personel Daire Başkanı Topçu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Bayburt Üniversitesi Personel Daire Başkanı Mehmet Şerif Topçu, Bayburt Şehit Osman mezarlığında kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Topçu'nun vefatından duyduğu üzüntüsünü dile getiren Rektör Türkmen; "Görevi başında hayatını kaybeden, çok kıymetli mesai arkadaşımız, personel daire başkanımız Mehmet Şerif Topçu'nun aramızdan ayrılışının kederi içerisindeyiz. Rabbim mekanını cennet eylesin. Ailesinin, sevenlerinin ve tüm mesai arkadaşlarımızın başı sağ olsun. Değerli bir mesai arkadaşı, mümin bir kul, hayırlı bir komşu olarak anılmak herkese nasip olmaz. Herkes tarafından hayırla yad edilen başkanımızın; adaletli duruşuna, vazifesini bihakkın yerine getirişine, dostluğuna, komşuluğuna bizler de yakinen şahidiz. Kıymetli dostumuza Rabbim merhameti ile muamele eylesin, aile efradına ve sevenlerine sabr-ı cemil ihsan eylesin." dedi.

Üniversiteden yapılan açıklamada da, "Bayburt Üniversitesi aile olarak bizler de vefatından büyük teessür duyduğumuz mesai arkadaşımıza Yüce Allah'tan rahmet; Topçu ailesine ve camiamıza sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet, makamı ali olsun" denildi. - BAYBURT