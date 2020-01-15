Personel eğlendi, otel müdürleri hizmet etti - Son Dakika
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Personel eğlendi, otel müdürleri hizmet etti

6 saat önce

Antalya'da bir otelde düzenlenen personel gecesinde, otel çalışanları eğlendi, müdürler ise hizmet etti.

Personel eğlendi, otel müdürleri hizmet etti, System.String[]

Antalya'da bir otelde düzenlenen personel gecesinde, otel çalışanları eğlendi, müdürler ise hizmet etti.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Innvista Hotel Belek'te personel gecesi düzenlendi. Yaklaşık 170 çalışanın katıldığı eğlencede, genel müdür ve departman müdürleri gece boyunca servis yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı ve Innvista Belek Genel Müdürü Ülkay Atmaca, AA muhabirine, çalışanları onure etmek amacıyla böyle bir yıl sonu eğlencesi düzenlediklerini söyledi.

Antalya'nın geçen yıl yaklaşık 16 milyon misafir ağırladığını anımsatan Atmaca, tatilcilerin memnun bir şekilde otellerden ayrılmasında çalışanların etkin rol üstlendiğini söyledi. Personelin yoğun bir sezon geçirdiğini aktaran Atmaca, üstün performanstan dolayı da personele teşekkür etti.

Atmaca, 2020 yılında da Antalya'yı yoğun bir sezonun beklediğini kaydetti.

Personelin canlı müzik eşliğinde eğlendiği gecede, "Yılın Personeli" seçilen Ali Şahin'e teşekkür plaketi verildi ve altın hediye edildi.

Antalya, Belek, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:28 Kaynak: AA
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