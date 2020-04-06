Personel Genel Müdürlüğünde değişim - Son Dakika

Personel Genel Müdürlüğünde değişim
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Taşra Atama Daire Başkanı olarak görev yapan Mahmut Yarar, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Taşra Atama Daire Başkanı olarak görev yapan Mahmut Yarar, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.
2008 yılından itibaren bakanlığın çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan ve 2011 yılından sonra Personel Genel Müdürlüğünde farklı daire başkanlığı görevlerinde bulunan, Kütahya Tavşanlı doğumlu Mahmut Yarar evli ve 3 çocuk babasıdır.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Acı içinde kıvranan ineğin doğumunu Tarım ve Orman Müdürü gerçekleştirdi Korona denetimine takılan vatandaş, İstanbul'a yürüyerek dönmek zorunda kaldı Milli Eğitim Bakanlığı'nın "BİZDEN" isimli veli kuşağı, bugün saat 20.00'da TRT EBA'da yayınlanacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt verdi