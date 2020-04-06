Personel Genel Müdürlüğünde değişim - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünde Taşra Atama Daire Başkanı olarak görev yapan Mahmut Yarar, Tarım ve Orman Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

2008 yılından itibaren bakanlığın çeşitli kademelerinde yöneticilik yapan ve 2011 yılından sonra Personel Genel Müdürlüğünde farklı daire başkanlığı görevlerinde bulunan, Kütahya Tavşanlı doğumlu Mahmut Yarar evli ve 3 çocuk babasıdır.

(İHA)